Metafizik uzmanı olarak tanınan Memişoğlu cinayetinde zanlılar adliyede

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu’un öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı ifadesinde olayın alacak verecek meselesi yüzünden olduğunu iddia etti.

Çekmeköy’de, hayvanat bahçesinde, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu’nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli ve ona yardım eden 5 kişi gözaltına alınmıştı. Bugünde şüpheli Mustafa Ö’nün ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Ö.nün Emniyetteki verdiği ifadeye göre, uzun yıllardır aile dostları ve birlikte çok iş yaptıklarını söyledi. 2016 yılından beri Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesinde birlikte iş yaptıklarını ileri sürdü. Daha sonra işler kötüye gittiğinden dolayı 2018 senesinde ortaklıkları ayırdığını söyledi. Mustafa Ö., hayvanat bahçesindeki yaptığı işlerin bedeli olarak 900 bin TL istediğini ileri sürerek, Salih Memişoğlu 2020 yılının Ağustos ayına kadar 900 bin TL parayı düzenli olarak ödediğini ve borcu kalmadığı ileri sürüldü.