HABER

Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 23:48 | Son Güncelleme

İZMİT'teki demir doğrama atölyesinde iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'teki demir doğrama atölyesinde iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana geldi.
Yangın, gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Fehmi Bayram'a ait metal doğrama atölyesinde çıktı. İddiaya göre, odun sobasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Atölyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olduMetal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olduMetal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olduMetal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk ilişki sonrasında...
Yalan ihbarda bulunup ambulansın önünü silahla kestiYalan ihbarda bulunup ambulansın önünü silahla kesti
Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılarKarda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Adana'da görenleri dehşete düşüren görüntü!

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Google'a göre İstanbul ve Ankara seçimlerini kim kazanacak?

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.