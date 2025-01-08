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  4. Metal hayranlarının ağzı kulaklarına varacak: Blind Guardian konseri için gözler 26 Eylül'de

Metal hayranlarının ağzı kulaklarına varacak: Blind Guardian konseri için gözler 26 Eylül'de

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 11:12
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Orta Dünya'dan esintileriyle hayranlarına daha önce Türkiye'de unutulmaz saatler yaşatan efsane power metal grubu Blind Guardian 26 Eylül'de Türkiye'ye geliyor.

Metal hayranlarının ağzı kulaklarına varacak: Blind Guardian konseri için gözler 26 Eylül'de

Almanya'nın ünlü power metal grubu Blind Guardian, "The God Machine" turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Grup, 26 Eylül'de Ankara Milyon Performance Hall'de, 27 Eylül'de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

BLIND GUARDIAN KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

1984 yılında Krefeld şehrinde kurulan Blind Guardian'ın İstanbul ve Ankara'da vereceği konserlerin biletleri Bubilet'te satışa sunuldu.

FANTASTİK TEMALARIYLA ÜN SALDILAR

Şarkı sözlerini yazarken J.R.R. Tolkien, Stephen King, Robert Jordan gibi fantastik edebiyat yazarlarından ilham alan grup üyeleri, ilham kaynaklarından dolayı ve sahnede bir hikaye anlatıcılığı üstlendiği için hayranları tarafından "The Bards" (Ozanlar) olarak anılmaya başladı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
konser bilet metal
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