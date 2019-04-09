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Metal hırdavat sektöründe hedef 2 milyar dolar ihracat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 1.67 milyar dolar olan ihracatı olan metal hırdavat sektöründe bu yıl hedef 2 milyar dolar.Almanya’da gerçekleştirilen Fastener Fair’e, Türkiye’den toplam 54 firma katıldı.

Geçtiğimiz yıl 1.67 milyar dolar olan ihracatı olan metal hırdavat sektöründe bu yıl hedef 2 milyar dolar.
Almanya’da gerçekleştirilen Fastener Fair’e, Türkiye’den toplam 54 firma katıldı. Türk firmalarının fuarda önemli bağlantılar gerçekleştirdiğini belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, ürünlerin 91 ülkeden gelen alıcılarla buluştuğunu belirtti. İDDMİB Metal Hırdavat Sektör Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise metal hırdavat sektörü olarak geçtiğimiz yıl 1.67 milyar dolar olan ihracatı bu yıl 2 milyar dolar sınırına taşımak istediklerini söyledi.
Fuarın sektör açısından çok önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Öztiryaki, fuara katılan 54 Türk firmasının önemli bağlantılarla geri döndüğünü ve ürünlerini 91 ülkeden gelen ziyaretçilere gösterme fırsatı bulduklarını ifade etti. İDDMİB’in yıl sonu ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu kaydeden Öztiryaki, bu ve benzeri organizasyonların kendilerini hedefe adım adım yaklaştırdığını söyledi.
Öte yandan, Çetin Tecdelioğlu İDDMİB info standında toplam 48 yabancı firma ile görüşüldüğü ve bu firmalara Türkiye’deki sektör ve projelerle ilgili bilgi verildiğini ifade etti. Tecdelioğlu ayrıca Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Stuttgart Ticaret Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu’nun da kendilerine destek vererek fuara katılım gösteren tüm Türk katılımcıları bizzat ziyaret ettiklerini belirtti.
Fuara Almanya’nın ardından en fazla ziyaretçinin İtalya ve Birleşik Krallık’tan geldiğini ifade eden Tecdelioğlu, Fransa, Polonya, Hollanda ve İspanya’nın da fuarı ziyaret eden diğer Avrupa ülkelerinin başında geldiğini belirtti. Tecdelioğlu, iş kolu dağılımı olarak bakıldığında ise en fazla ziyaretçinin yapı sektöründen olduğuna işaret ederek, bu sektörde bir önceki fuara göre çok ciddi bir artış görüldüğünü bildirdi.
Tecdelioğlu, 6 ulusal dernekle işbirliği yapan toplam 170 üyeli Avrupa Bağlantı Elemanları Distribütörleri Derneği ve Kuzey Amerika’da yerleşik 152 üretici ve distribütör üyesi olan Ulusal Bağlantı Elemanları Distribütörleri Derneği ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tecdelioğlu, Türk metal hırdavat sektörünün ihracat rakamları ve hedefleri ile ilgili olarak da şunları aktardı:
"Sektör olarak geçtiğimiz yıl 1.67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Alt sektörler olarak bakıldığında bağlantı elemanları sektörü 842.5 milyon dolar, kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları 670.9 milyon dolar, el aletleri sektörü de 162.7 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2019 yılı ise özellikle el aletleri özelinde çok iyi başladı. İlk iki aylık ihracat rakamları geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 63 üzerinde. Toplam Metal Hırdavat olarak bakıldığında ise yüzde 3.91 yukarıdayız. Bu sene yapacağımız fuar ve Urge projeleri ile ihracatımızı 2 milyar dolar sınırına yaklaştırmak istiyoruz".

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