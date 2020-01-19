HABER
  4. Metal işçileri Bursa'da miting düzenledi

Metal işçileri Bursa'da miting düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "En iyi arabayı üretiyoruz, çeliği nakış gibi işliyoruz. Biz istiyoruz ki insan gibi yaşayacak bir ücret alalım" - Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak: - "MESS'in talebi üzerine yarın sabah yeniden görüşme gerçekleştireceğiz. Gidip yeniden masaya oturacağız ama bize yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada oturmayacağız"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türk Metal Sendikası, Bursa'da miting düzenledi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'ndaki mitinge, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen metal işçileri katıldı.

Atalay, mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde uzlaşmaya varılamadığını söyledi.

Metal alanında faaliyet gösteren 200 iş yerindeki 130 bin çalışanın gözünün toplu iş sözleşmesinde olduğunu belirten Atalay, şunları kaydetti:

"En iyi arabayı üretiyoruz, çeliği nakış gibi işliyoruz. Biz istiyoruz ki insan gibi yaşayacak bir ücret alalım. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, at istemiyoruz deve istemiyoruz. Bu miting alanını bir görün. Bu alanı görmezseniz, bu alanı iyi izlemezseniz kısa bir zamanda bunun iki mislini Kocaeli'de toplarız haberiniz olsun. İşçilerin huzuru bozulmamalı."

Atalay, adil bir ücret artışı beklediklerini ifade ederek, asgari ücretliden hiç vergi alınmaması, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak bir sistemin getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışı istihdama yönelik çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Atalay, "Bir an evvel bu kangreni ortadan kaldırmak lazım. Bunun bedelini bu alanlarda bulunan kardeşlerim ödüyor, işçiler ödüyor, işsizler ödüyor, biz ödemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Kavlak: "Mücadelemizi büyüteceğiz"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak ise geçen 7 Ekim'de MESS ile masaya oturduklarını ancak aradan geçen sürede uzlaşma sağlayamadıklarını hatırlattı.

15 Ocak'ta MESS'e bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını anımsatan Kavlak, şunları kaydetti:

"Tek amacımız hakkımızı olanı almaktı. Son iki yılda sokaktaki enflasyonun silip süpürdüğü soframızı geri toplamaktı. Fazladan bir şey istemedik. İnsanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik ama onlar bizi anlamadılar, dinlemediler, bizi görmezden geldiler. Bu dağıtmaları kabul etmedik, yine masadan kalktık. Şimdi yeni bir aşamadayız. Eylemlerimizi artıracağız, mücadelemizi büyüteceğiz. MESS'in talebi üzerine yarın sabah yeniden görüşme gerçekleştireceğiz. Gidip yeniden masaya oturacağız ama bize yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada oturmayacağız."

- Haluk Levent konser verdi

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent, işçiler için konser verdi. İşçiler, çalınan şarkılar eşliğinde halay çekti.

Daha sonra Genel Başkan Atalay, Haluk Levent'e işçi bareti ve tablo hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyorKabus gibi! Herkesi ilgilendiren kritik uyarı: Cep telefonunda 8 güne kadar canlı kalabiliyor
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdüTartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa MESS Metal İşçileri miting Pevrul Kavlak Toplu İş Sözleşmesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.