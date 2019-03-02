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Metal para yutan çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2019 00:44 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yuttuğu metal para nedeniyle solunum yolu tıkanan 2 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin ovacık ilçesinde yuttuğu metal paranın solunum yolunu tıkadığı 2 yaşındaki çocuk, askeri helikopterle götürüldüğü Malatya'da, Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık ilçe merkezinde yaşayan 2 yaşındaki Erhan Ayaz Oruç, elindeki metal parayı yuttu.

Solunum güçlüğü çeken çocuklarının elindeki metal paranın olmadığını fark eden Oruç ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun ilk müdahalesini gerçekleştiren doktorlar, hastanın tam teşekküllü hastaneye sevkini kararlaştırdı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, hastane yetkililerinden durumu öğrendikten sonra devreye girerek askeri helikopter tahsis edilmesini sağladı.

Kısa sürede askeri helikopterle hastaneden alınan küçük çocuğun, Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesine sevki sağlandı.

Minik Erhan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

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