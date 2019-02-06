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Metal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

 TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ebubekir Özdemir, (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.

Metal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildi

Esra AKSU/AYANCIK (Sinop), (DHA)- TRABZON'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında, iş makinesinden kopan metal parçanın yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Ebubekir Özdemir, (27) Sinop'un Ayancık ilçesinde toprağa verildi.
Olay, pazartesi günü sabah saatlerinde, KTÜ Tıp Fakültesi otoparkının inşaatında meydana geldi. Operatörün çalışma yaptığı sırada iş makinesinden kopan metal parça, işçi Ebubekir Özdemir'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özdemir'i ilk müdahalesinin ardından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ebubekir Özdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Ebubekir Özdemir için Sinop'un Ayancık ilçesinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Kılınan namazının ardından Özdemir'in cenazesi Kumarı köyünde toprağa verildi.
Özdemir'in, olaydan bir süre önce inşaatta selfie çekip, 'Az kaldı bitecek inşallah' notuyla fotoğrafı sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Metal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildiMetal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildiMetal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildiMetal parçaların yüzüne isabet etmesiyle ölen işçi, toprağa verildi

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