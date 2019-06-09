Metal parçasından zehirlenen 2 kişi için 'Acil Servis' karantinaya alındı (2)

HASTALAR İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ, HASTANE NORMALE DÖNDÜ

Kestikleri metal parçasından sızan gazdan zehirlenerek Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne başvuran Y.E. ile Suriyeli M.M., ilk müdahalelerinin ardından özel kıyafetli ekipler tarafından ambulansa alınarak İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hurdacıda yapılan incelemede ise herhangi olumsuz bir bulguya rastlamadı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, herhangi bir olumsuz bir durumun olmadığını söyledi. Hastanenin tedbir amaçlı bir süre hasta alımına kapatılmasının ardından izolasyon çalışmalarının tamamlamasıyla tekrar açıldığını belirten Cerit, "Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde izolasyon tedbir amaçlı geçici kısmı olarak tedbirlerimizi artırmıştık yoğun bir şekilde başka etkilenen kişi olmasın diye. 2 hastayı İstanbul'a ileri merkeze sevk ettik, şu an hastanemiz açıldı hastalarımızı bekliyoruz" dedi.

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