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Metal pirinç yüklü kamyon hırsızlığında 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 30 ton sarı renkli metal pirinç yüklü kamyonun çalınmasına ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metal pirinç yüklü kamyonun çalınmasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Eskihisar yolunda 3 Eylül'de 30 ton sarı renkli metal pirinç yüklü 16 AAB 646 plaka kamyonun çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı 34 BZM 831 plakalı aracı takibe alan ekipler, araç sahibi M.A.T'yi gözaltına aldı.

Çalınan kamyonda bulunan malzemenin Bursa'da bir metal fabrikasının deposuna indirildiğini tespit eden ekipler, depoya baskın düzenledi. Üzeri brandayla kapatılarak gizlenmiş halde bulunan malzemeler, sahibine teslim edildi.

Toplamda 10 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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