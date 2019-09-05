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Metal sektöründe meslekî yeterlilik belgesi seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, makine ve metal sektörleri için mecburi hâle getirilen meslekî yeterlilik belgesi için seferberlik başlattıklarını ifade etti.Uğurdağ, İnegöl’de düzenlenecek sınav ve bilgilendirme programı ile sektörde çalışanların belgelendirileceğini ifade etti.

Metal sektöründe meslekî yeterlilik belgesi seferberliği

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, makine ve metal sektörleri için mecburi hâle getirilen meslekî yeterlilik belgesi için seferberlik başlattıklarını ifade etti.
Uğurdağ, İnegöl’de düzenlenecek sınav ve bilgilendirme programı ile sektörde çalışanların belgelendirileceğini ifade etti. Sınavların yüzde 100 devlet destekli yapılacağını belirten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Makine ve metal sektörlerindeki meslekler için mesleki yeterlilik belgesi seferberliği başlatıyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren makine ve metal sektörlerindeki mesleklerde çalışanların ustalık belgesi veya meslekî yeterlilik belgesi sahibi olması mecburi hâle geldi. Belgesiz kişi çalıştıran işverenlere her bir belgesiz çalışan ve çalıştığı her ay için 775 TL idari para cezası veriliyor. Söz konusu sektörlerde çalışan işçilere odamız ve yetkili belgelendirme kuruluşu MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. iş birliğiyle imtihan ve belgelendirme çalışmaları yürütülecek. MEYBEM A.Ş. tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylar meslekî yeterlilik belgelerini alacaklar. İlgili mesleklerde sınavı başarı ile tamamlayan adaylara sınav ücretlerinin tamamı geri ödenecek. Bu destek 2019 yılı sonuna kadar devam edecek. İlk sınavda başarısız olanlar ise ilâve ücret ödemeden 2 defa daha sınava girme hakkına sahip olacaklar. Sınavlardan önce odamız ve İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle adaylara sınavlara hazırlık maksadıyla ücretsiz olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek. Belgelendirme imtihanına girmek isteyen sektör çalışanlarını odamıza gelerek başvurularını yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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