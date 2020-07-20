Metal yiyen bakteri keşfedildi

ABD'deki Kaliforniya Teknik Enstitüsün'deki (Caltech) tesadüfen yüzyıllık bir sorunun yanıtını ortaya çıkardı.

Manganez üzerine deneyler yapan bir grup bilim insanı metal yiyen bakteri keşfetti.

Bakterinin metallerden beslendiği belirtildi. Caltech'de görev yapan Dr. Jared Leadbetter cam bir kavanozu ofisindeki lavaboya bıraktığı birkaç ay sonra yeniden ofise döndüğünde kavanozun koyu bir maddeyle kaplandığı gördüğünü söyledi.

KEMOSENTEZ DE YAPIYOR

Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu koyuluğun oksitlenmiş manganez olduğunu keşfedildi. Söz konusu koyulaşmaya neden olan bakterinin de çeşme suyunda bulunduğu tahmin ediliyor.

Yayımlanan makaleye göre söz konusu bakteri yaşamını sürdürebilmek için manganez tüketiyor. Bu keşifle yeraltı su ikmal hattı borularının manganez oksit nedeniyle tıkanmasının daha iyi anlaşılabileceği ifade edildi.

Ayrıca söz konusu bakterinin kemosentez de yapabildiği tespit edildi.

Kemosentez, tıpkı fotosentez gibi karbondioksitten organik bileşim üretilmesi sürecine verilen ad. Ancak fotosentezde bitkiler güneş ışığını kullanırken kemosentez ya da kimyasal sentezde bakteriler kimyasal reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan enerjiyi kullanıyor.