Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü nedir? Mezunu ne iş yapar?

Teknolojinin gelişmesi ile fabrikalarda insansız üretimin artması ve makineleşmenin üreticiler tarafından daha çok tercih edilmesi, hem makine mühendislerine hem de malzemeyle ilgilenecek mühendislere ihtiyaç doğurur. Gelecekte metalurjiye ihtiyacın artacağı öngörüldüğü için mühendislik fakültesinin önemi de artış gösterir. Bu nedenle tercih dönemlerinde öğrencilerin dikkati bu konuya çekilir ve bölümle ilgili bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? Metalurji ve malzeme mühendisliği nedir sorusuna, metallerin tasarımı ile fabrika üretimine katkı sağlayacak yeni parçalar elde eden ve özellikle madencilik sektöründe önem arz eden mühendislerin branşı olduğu cevabını verebiliriz. Pek çok alanda görev veren bu departmanın içinde bulunduğu en önemli alanlar; havacılık, savunma sanayi ve otomotiv sektörleridir. İnşaat mühendisliği, otomotiv mühendisliği ve makine mühendisliği ile ortak çalışması gereken bu departman, üretimin en önemli halkası olan malzeme denetiminde ve üretim departmanında büyük rol oynar. Çeşitli metaller ile farklı tasarımlar elde etmek üzerine de çalışır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Hakkında Merak Edilenler Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü fakültede ders verirken hem öğrencilerini çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmesi üzere hem de öğrencilerin kariyerlerinde yer alacakları sektörlerde alanın en iyi olabilmeleri adına interdisipliner anlayışla eğitim verir. Aldıkları çeşitli sayısal derslerin teorik bilgilerinin yanı sıra zaman zaman fabrikaları, çeşitli sanayi ve sektörleri ziyaret eden öğrenciler hem kariyerlerini yerinde gözlemleyerek öğrenmeyi hem de meslektaşlarıyla vakit geçirmeyi deneyimler. Çeşitli madenlerin işlenerek parça malzeme üretiminden sorumlu olur. Bu madenleri dengeli tüketmek ve işlem sırasında küresel boyutta en az zararla ilerlemeyi öğretmek akademik kadronun temel amacıdır. Lisans düzeyinde mezun veren bu bölüm, toplam 4 yıl eğitim vererek mühendis ünvanını öğrencilere takdim eder. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Dersleri 4 yıllık eğitim veren bölümün dersleri, metalurji ve malzeme mühendisliği sıralamalarına göre her üniversitede ufak değişiklikler gösterebilir. Fakat genel olarak temel matematik, fizik, kimya gibi dersler ortaktır. Bununla birlikte spesifik bölüm derslerinden olan statik, termodinamik, malzeme bilimi, polimer, refrakter ve seramik malzemeler, temel döküm teknikleri, demir çelik gibi konularla ilgili dersler bulunur. Üçüncü ve dördüncü senelerde yer alan iş yeri eğitimi ve staj zorunlu olan dersler niteliğindedir. Bu iş eğitimi ve zorunlu staj imkanı, hem öğrencilere diğer mühendislik fakülteleri ile ortak çalışmalar yürütmeyi öğretmeyi hedefler hem de işinin ehli olan mühendisler ile işi deneyimli kişilerden öğrenme imkanı sunar. Türkiye’deki mühendislik fakültelerinin çoğunun izlediği bu izlence ve müfredat, alanında en iyi mühendisleri yetiştirir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Avantajları Makine ve inşaat mühendisliği ile karşılaştırıldığında spesifik çalışma alanlarının daha geniş oluşu bölümü tercih etme sebepleri arasındadır. Havacılık, savunma sanayi ve otomotiv gibi sektörlerde daha çok rağbet gören bu bölüm, aslında her işletmenin hem kalite kontrolde hem de malzeme temininde başvurması gereken mühendislik departmanlarından biridir. Tercih edilecek alanların çoğunlukta olması, bu bölümün avantajlarından biridir. Aynı şekilde işletmelerin tercih edeceği bu bölümler, en mühim seçenekler arasında olduğu için dikkatleri üzerine çeker. Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar? Metalurji ve malzeme mühendisliği ne iş yapar sorusu, bu mesleği ilk defa duyanlar için merak konusudur. Özetle mesleğin görevi; mekatronik, makine, sanayi ve birçok çeşitli mühendisler ile ortaklaşa görev alarak fabrika makinelerinin malzemelerinin seçimi, parça tasarımı, demir gibi metallerin işlenmesi ve malzeme kalite kontrolünün sağlanması gibi sayılabilir. Günlük denetim yapma, ekipmanları araştırma ve geliştirme, test ve onarım süreçlerinde görev alma, verileri sınıflandırarak muhafaza etme ve çevre ile güvenlik prosedürlerine hakim olma gibi işlemler de metalurji ve malzeme mühendisi ne iş yapar sorusuna yanıt olarak verilebilir. Oldukça mühim olan bu meslek, her fabrikanın ve sanayinin iş alımında tercih etmesinin zorunlu olduğu bir alandır.