Metamfetamin: Afganistan'da eroinden sonra üretimi hızla artan uyuşturucu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yoğun bir köprünün altında yığınla çöp ve akan pis suyun arasında, uyuşturucu bağımlısı, evsiz erkekler yaşıyor.

48 yaşındaki Khudadad, "Bu insana göre bir yer değil, köpeğe göre bile değil" diyor.

Khudadad son beş yıldır hem eroin hem de "kristal meth" diye bilinen metamfetamin bağımlısı. Eroin Kabil'de uzun süredir görülen bir sorun, ancak şimdi birçok kişi metamfetimine, daha ucuz ve aynı derecede tehlikeli bir uyuşturucuya yöneldi.

Khudadad "İlk başladığımda meth pek görülmüyordu ama son bir kaç yılda giderek daha çok sayıda kişi almaya başladı" diyor.

Yeni yayımlanan bir raporda Afganistan'ın önemli bir küresel metamfetamin üreticisi olduğu uyarısı yapıldı. Ülkenin haşhaş tarlaları zaten dünyadaki eroinin başlıca kaynağı ve şimdi Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Gözlem Merkezi'nin (EMCDDA) hazırladığı raporda, kristal methin en nihayetinde büyük bir endüstriye dönüşebileceği uyarısında bulunuluyor.

Meth patlaması, uyuşturucu kaçakçılarının Afganistan'da doğada kendiliğinden yetişen ve sık bulunan efedra adlı bitkinin, meth üretimindeki başlıca madde efedrinin elde edilmesine kullanılabileceğini keşfetmesinin bir sonucu.