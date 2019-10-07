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Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor.

Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor. Yaşanan olay sonrasında köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.
Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen vatandaşlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köyden sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirilen hastalar, hastanede bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) alanlarında dezenfekte edildikten sonra hastane içerisine alındı.
Köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle köyde inceleme yapıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor

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