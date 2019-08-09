Metan gazından üretilen elektrik enerjisi belediyeye gelir kapısı oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüp hem ekosistemi koruma altına aldığı hem de belediyeye yeni kazanç kapısı oluşturduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisinin daha eklendiği, belediyenin evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek Erzurum'da hem ekosistemi koruma altına aldığı hem de belediyeye yeni bir gelir kapısı kazandırıldığının altı çizildi.

Belediyenin Erzurum'daki evsel atıkların depolandığı alanı kendi kaynaklarını kullanarak elektrik santraline dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, çöplerin oluşturduğu ve karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazının elektrik enerjisine çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım ile geçen yıl temmuz ayından itibaren 9 bin 692 megawat elektrik enerjisi üretildiği kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de giderek tükenen enerji kaynakları karşısında dünyanın yenilenebilir enerji üretimi için seferber olduğunu belirtti.