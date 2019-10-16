HABER

Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için çukura giren Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (24) ile Mehmet Devran (45) metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenerek ölen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için çukura giren Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (24) ile Mehmet Devran (45) metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gaziantep Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. 3 kişi Kilis merkeze bağlı Çerçili köyü Çilolar mezrasında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Metan gazından zehirlenen 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Savcının evinin önünden ayakkabı çalan genç tutuklandıSavcının evinin önünden ayakkabı çalan genç tutuklandı
Kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktıKimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.