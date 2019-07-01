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Metanol zehirlenmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Mersin’de 21 vatandaşın metanol zehirlenmesine sebep oldukları iddiası üzerine ’adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Mersin’de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 21 vatandaşa, metanol zehirlenmesi teşhisi kondu.

Mersin’de 21 vatandaşın metanol zehirlenmesine sebep oldukları iddiası üzerine ’adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Mersin’de sahte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 21 vatandaşa, metanol zehirlenmesi teşhisi kondu. Hastanede yoğun bakıma alınan 5 vatandaş hayatını kaybetti, 13 vatandaşın ise il genelindeki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Söz konusu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı iş yerine yapılan aramalarda 4 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar ‘Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1’i ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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