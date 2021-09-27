Kanserin vücudun farklı bir yerine yayıldığı duruma metastaz denmektedir. Peki, metastatik kemik tümörleri nasıl tedavi edilir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, konu hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

ORGAN TÜMÖRLERİNİN İLERİ EVRESİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Metastatik kemik tümörleri sıklıkla ileri yaş hastalarda ortaya çıkmaktadır. Akciğer, meme, prostat, mesane, tiroid veya böbrek gibi solid organ tümörlerinin büyük bir kısmında ileri evrelerde kemik metastazlarına rastlanabilir.

AĞRI ŞİKAYETİ METASTAZ ŞÜPHESİNİ ARTTIRIYOR

Takibi yapılan bir hastada, yeni başlayan bacak, kol, omuz, omurga, bel veya sırt ağrıları gibi bir durumla karşı karşıya geldiğimizde bunun bir metastazı düşündürmesi ve gerekli radyolojik incelemelerin yapılması gereklidir.

KEMİK TÜMÖRÜ TEDAVİSİNİ HASTANIN HAYATINI NE KADAR ETKİLEDİĞİ BELİRLER

Yapılacak röntgen, MR, tomografi veya PET/BT’de rastlanan bir kemik metastazının tedavisinde önemli olan bu metastazın hayat kalitesini ne kadar etkileyip etkilemediği durumudur.

