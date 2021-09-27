Kanserin vücudun farklı bir yerine yayıldığı duruma metastaz denmektedir. Peki, metastatik kemik tümörleri nasıl tedavi edilir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, konu hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.
Metastatik kemik tümörleri sıklıkla ileri yaş hastalarda ortaya çıkmaktadır. Akciğer, meme, prostat, mesane, tiroid veya böbrek gibi solid organ tümörlerinin büyük bir kısmında ileri evrelerde kemik metastazlarına rastlanabilir.
Takibi yapılan bir hastada, yeni başlayan bacak, kol, omuz, omurga, bel veya sırt ağrıları gibi bir durumla karşı karşıya geldiğimizde bunun bir metastazı düşündürmesi ve gerekli radyolojik incelemelerin yapılması gereklidir.
Yapılacak röntgen, MR, tomografi veya PET/BT’de rastlanan bir kemik metastazının tedavisinde önemli olan bu metastazın hayat kalitesini ne kadar etkileyip etkilemediği durumudur.
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