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Metastatik kemik tümörleri nasıl tedavi edilir?

27.09.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metastatik kemik tümörleri nedir sorusu pek çok kişinin kafasını kurcalayan hastalıklardandır. Solid organ tümörlerinin ileri evrelere gelmesi sonucu ortaya çıkan metastatik kemik tümörlerinde belirtiler arasında en dikkat çeken yaşanan ağrılardır. Metastatik kemik tümörü belirtilerinin gözlenmesi durumunda teşhis gerçekleştirildikten sonra tedaviye karar vermek gerekir. Metastatik kemik tümörü tedavisini belirlerken göz önünde bulundurulansa şikayetlerin hastanın hayatını ne kadar etkilediğidir

Kanserin vücudun farklı bir yerine yayıldığı duruma metastaz denmektedir. Peki, metastatik kemik tümörleri nasıl tedavi edilir? Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Deveci, konu hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

ORGAN TÜMÖRLERİNİN İLERİ EVRESİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Metastatik kemik tümörleri sıklıkla ileri yaş hastalarda ortaya çıkmaktadır. Akciğer, meme, prostat, mesane, tiroid veya böbrek gibi solid organ tümörlerinin büyük bir kısmında ileri evrelerde kemik metastazlarına rastlanabilir.

AĞRI ŞİKAYETİ METASTAZ ŞÜPHESİNİ ARTTIRIYOR

Takibi yapılan bir hastada, yeni başlayan bacak, kol, omuz, omurga, bel veya sırt ağrıları gibi bir durumla karşı karşıya geldiğimizde bunun bir metastazı düşündürmesi ve gerekli radyolojik incelemelerin yapılması gereklidir.

KEMİK TÜMÖRÜ TEDAVİSİNİ HASTANIN HAYATINI NE KADAR ETKİLEDİĞİ BELİRLER

Yapılacak röntgen, MR, tomografi veya PET/BT’de rastlanan bir kemik metastazının tedavisinde önemli olan bu metastazın hayat kalitesini ne kadar etkileyip etkilemediği durumudur.

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