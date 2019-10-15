"Metastatik meme kanserinde hedefe yönelik tedavi ömrü uzatıyor"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nazım Serdar Turhal, meme kanserinde hedefe yönelik tedavilerin önem kazandığını belirterek, "Yapılan araştırmalar standart tedavilerin yanına eklenen bu ilaçların özellikle yaygın (metastatik) dönemde hastalığın seyrini yavaşlattığını ve hastaların ömrünü uzattığını gösterdi." dedi.

Turhal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, tüm yaşamı boyunca her 8 kadından birinin bu hastalığa yakalandığını söyledi.

Meme kanserlerinin genellikle sütü meme ucuna taşıyan, nadir olarak da süt yapan dokularda başladığını ifade eden Turhal, meme kanserlerinin pek çoğunda memede ele kitle gelse de bir kitle gelmeden de meme kanseri oluşumunun mümkün olduğunu vurguladı.

Bu kanser türünün hem tanısını koymak hem de tedavisiyle ilintili seçenekleri saptayabilmek için biyopsi yapılmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Turhal, "Meme kanseri çoğunlukla yayılırken önce koltuk altı lenf nodlarına sıçramaktadır. Eğer tanı konulduğunda koltuk altı lenf nodlarına yayılım varsa, daha ötedeki organlara yayılıp yayılmadığının kontrol edilmesi gereklidir." uyarısında bulundu.