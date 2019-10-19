Metastatik meme kanserinde yeni nesil tedavi başarıyı artırıyor

YEŞİM SERT KARAASLAN - ABD ve İspanya'daki onkoloji kongrelerinde, yeni nesil tedaviler sayesinde, metastatik meme kanseri hastalarında yaşam süresinin uzadığı ortaya konuldu.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç Dr. Özlem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meme kanserinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 2,1 milyon, Türkiye'de ise 20 bin kadının meme kanserinden etkilendiğini belirten Sönmez, yaşam boyu her 8 kadından birinin meme kanseri riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Sönmez, "Özellikle gelişmiş ülkelerde tarama programlarının artması ve erken tanı sayesinde son 30 yılda meme kanserinden ölüm oranı yüzde 40 azalmış olup, hastalıktan kurtulma oranı nerdeyse yüzde 95'tir." diye konuştu.

Meme kanserinin sadece yüzde 10'unun genetik kaynaklı olduğunu aktaran Sönmez, şunları kaydetti:

"Yaş, cinsiyet, ırk ve genetik yatkınlık meme kanserinin değiştirilemeyen risk faktörleridir. Çevresel etmenler, alkol, sigara, obezite ise meme kanserinin değiştirilebilir risk faktörleridir. Alkollü içki içen kadınlarda hiç içki içmeyenlere oranla 20 kat fazladır.