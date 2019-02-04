'Metastaz' kitabı piyasada

Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun Metastaz kitabında aktardığına göre Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Küçükbay’ın aleyhinde ifade verdi. Uzunkaya’nın anlattığına göre Küçükbay, kendisinden bilgi isteyen polislere, "Siz bu yapının bir terör örgütü olduğu konusunda önce beni ikna etmelisiniz" dedi. Dava tutanaklarına yansıyanlara göre Küçükbay’ın pişmanlığını samimi bulmayan Uzunkaya şunları söyledi:

İzmir'de, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Küçükbay A.Ş. patronu Ahmet Küçükbay, 'etkin pişmanlık'tan yararlanmış ve cezası 5 yıl 5 aya düşürülerek tahliye edilmişti. Eylül ayındaki karar duruşması sonrası Küçükbay'ı tahliye eden mahkeme heyeti, şirketleri üzerindeki yönetim kayyumunun denetim kayyumuna dönüştürülmesine de karar vermişti.

"2015 ortalarında bizimle yaptığı görüşmede kendisini ikna etmemizi ifade etmiştir. Bu durum, son derece çelişen bir husus olarak dikkat çekmektedir.”

Küçükbay’ın Emniyet’e yardımcı olacak bilgiler verdiğini iddiasını yalanlayan Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sanık Ahmet Küçükbay’ın mahkemenize vermiş olduğu ifadede belirttiği gibi, 2015 yılında kendiliğinden emniyet müdürlüğüne gelerek pişmanlık ve itiraf tanımlamasına uyan hiçbir sözlü ya da yazılı beyanı ve anlatımı olmamıştır. Yukarıda alıntısını yaptığım 2015 yılı sonlarındaki sosyal medya paylaşımı da bu durumu açıkça göstermekte ve kendisini tekzip etmektedir."

“BİRAZ DAHA GÖRÜŞSEK BİZİ İKNA EDECEK”

Uzunkaya’nın anlattığına göre Küçükbay, sonraki görüşmede de aynı tavrı sürdürdü. Kendisinden bilgi almaya çalışan Emniyet görevlilerini FETÖ’ye destek için ikna etmeye çalıştı. Uzunkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu ikinci görüşmede aynı tavır ve yaklaşımını sürdürdüğü, hatta kendisiyle görüşme yapan şube müdürlerinin bana gelerek ‘müdürüm, biraz daha görüşsek şahıs neredeyse bizi ikna edecek’ şeklinde beyanda bulundukları ve bu durumun adı geçenin katı bir tutum içinde olduğunu açıkça göstermiştir."