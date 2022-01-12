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Metaverse nedir? Metaverse'de arsa nasıl satın alınır? İşte arsa alma yöntemi!

12.01.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse kelimesi son günlerde sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Gerçek dünyanın sanal dünya ile birleşmesinin bir sonucu olarak bilinen Metaverse, Facebook gibi pek çok büyük teknoloji firmasının da ilgi odağı oldu. Şirketlerin yatırım yaptığı Metaverse'de arsa satın almak isteyen markalar ve vatandaşlar da arayışı sürdürüyor. Peki Metaverse nedir? Metaverse'de arsa nasıl satın alınır? İşte arsa alma yöntemi ve ayrıntılar!

Metaverse nedir? Metaverse'de arsa nasıl satın alınır? İşte arsa alma yöntemi!

Metaverse tanımı farklı şekillerde yapılıyor olsa da Metaverse'i “Günlük yaşamımızın dijital katmanı”, "birbiriyle bağlantılı ve sınırsız bir sanal dünya”, “ikinci yaşamlarımızı oluşturacağımız ve içinde vakit geçireceğimiz sanal dünya” gibi kelime öbekleriyle tanımlayabiliriz. Peki Metaverse'de neler olacak?

METAVERSE NEDİR?

İnternetin ilerisi ve gelişmiş versiyonu olarak da tanımlayabileceğimiz metaverse yatırım yapmak isteyen şirketlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İlk olarak Neal Stephenson'un 1992 bilimkurgu romanı Snow Crash’te (Kar Çöküşü) tanımlanmasından tam 30 sene sonra metaverse, gözlerimizin önünde şekilleniyor. Facebook, 2021 Ekim sonunda Meta olarak isim değişikliği yapmıştı ve bu trendi çok daha geniş bir kitlenin dikkatine sunmuştu. Bununla beraber aniden perakende devleri, gelecekteki iletişim ve satış stratejilerinde “metaverse”den nasıl yararlanabileceklerini araştırma yarışına girdiler. Şirketler metaverse'nin iş süreçleri üzerindeki etkisini araştırmaya ve bu doğrultuda bir takım uygulamaları yavaş yavaş test etmeye başladı.

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Ne zaman tam olarak metaverse'e geçeceğimiz merak edilirken New York Times’ta, Temmuz 2021’de yayınlanan bir makalede konuyla ilgili şu tespitler yapılmıştı: “Kripto paralar ile uğraşanlar, metaverse’ü inşa ettiklerini söylüyor. Oyuncular zaten çoktan içinde yaşadıklarını belirtiyor (2021'de metaverse’e yapılan 10.4 milyar dolar yatırımın %72’si oyun şirketlerine gitti. Sanat dünyası ise metaverse’den para kazanmaya başladığını düşünüyor…”

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Bu sebeple aslında çok az bile olsa bir miktar kripto paranız varsa ya da bir NFT eseriniz varsa artık metaversal deneyimin bir parçasısınız denilebilir. Yine dijital bir avatar kullanarak bir iş toplantısına ya da bir partiye katıldıysanız, metaverse’e adım atıyorsunuz demek.

METAVERSE'DE ARSA NASIL ALINIR?

Metraverse'de arsa satın alınabilecek bazı platformlar şöyle:

  • OVR
  • Sandbox
  • Axie Infinity
  • Blocktopıa
  • Genesis City
  • nextearth. io
  • Dvision Network
  • myneighboralice
  • Lunacia
  • Decentraland
  • MatrixWorld Land Sale

Bu platformlardan birine giriş yaparak Metaverse'de sanal arsa satın alabilirsiniz.
Ayrıca arsa satın alabilmeniz için Metaverse coinlerine ihtiyacınız olacaktır.

METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

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Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılmakta. İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunmakta. Fiyatlar ise merak konusu oldu. İstiklal Caddesi ara sokaklarında satılmamış olan alanlar 12 OVR (Yani yaklaşık 400 TL) fiyata satılmakta.


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