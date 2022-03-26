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Metaverse nedir? Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse arsa nedir? Metaverse arsa nasıl alınır, fiyatları nelerdir?

26.03.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse tüm dünyayı sardı. Fiziki dünyayı sanal aleme taşıyan metaverse çılgınlığı giderek büyüyor. Metaverse, son zamanların en çok konuşulan konularından birisidir. Metaverse kavramını ilk kez duyanlar ya da metaverse ne demektir, ne işe yarıyor şeklinde sorular soranlar mutlaka hala vardır. İşte metaverse evreni hakkında merak edilenler!

Metaverse nedir? Metaverse giriş nasıl yapılır? Metaverse arsa nedir? Metaverse arsa nasıl alınır, fiyatları nelerdir?

Teknoloji giderek ilerlemeye devam ediyor. Teknolojiyi kullanarak her gün yeni kavramlar ve yeni dünyalar oluşturuluyor. Bu yeni kavramlara metaverse evreni de dahil oldu. Metaverse evreni artık pek çok şeyi mümkün kılacak duruma geliyor. Bu evrende isteyen, arsa alıp işletebilir, insanlar bu sanal evrende çalışabilecek duruma bile gelecek. Son dönemde sıkça gündeme gelen Metaverse nedir ve metaverse arsa alımı nasıl yapılır tüm bu konulara dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

METAVERSE NEDİR?

Meta, antik Yunancada "ötesi", "sonrası", "arkası" anlamlarına gelir. Meta kelimesi ile evren anlamına gelen "universe"ün birleşiminden oluşan metaverse, içinde yaşadığımızdan farklı, dijital bir paralel evren anlamına geliyor.

METAVERSE İLK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez yazar Neal Stephenson'ın 1992 yılında yayımlanan bilim kurgu romanı 'Snow Crash'te geçen bu ifade, gerçek insanlara çok benzeyen avatar'ların çok gerçekçi 3 boyutlu binalarda ve diğer sanal gerçeklik ortamlarında bir araya geldiği bir alemi anlatmaya çalışmıştı.

METAVERSE NE YAPIYOR?

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, 3 boyutlu avatar'lar, video ve diğer iletişim araçlarını bir araya getiren bu sanal dünya, iyice yaygın hale gelince, kullanıcılar çalışmak, oyun oynamak, arkadaşlarıyla sosyalleşmek, dünyanın dört bir yanındaki konserlere ve konferanslara katılmak gibi birçok şeyi oturdukları yerden yapabilir duruma gelecek.

METAVERSE ARSA NASIL ALINIR?

Metaverse arsası satın alacağınız bazı platformlar vardır. Bu platforma karar verdikten sonra şunları yapabilirsiniz;

  • Metaverse arsası alacağınız platformda alışveriş yapabilmek için dijital bir cüzdanınız olmalı. Bunun için herhangi bir kripto para borsasını kullanabilirsiniz.

  • Metaverse arazisi almak için seçtiğiniz platformda geçerli coinlerden satın alın. Mesela, Sandbox'tan metaverse arazisi alacaksanız cüzdanınıza SAND yüklemelisiniz.

  • Satın aldığınız bu coinleri, metaverse arsası alacağınız platformdaki hesabınıza aktarın.

  • İlgili platformdan bütçenize ve yatırım getirisine göre bir ada ve parsel seçin.

  • Seçmiş olduğunuz arsayı elinizdeki coinlerle satın alabilirsiniz.

METAVERSE ARSASI SATAN YERLER

OVR, The Sandbox ve Decentraland metaverse arsalarının satıldığı en popüler platformlar arasında yer alıyor.

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