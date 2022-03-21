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Metaverse nedir, ne demek? Metaverse'de nasıl arsa satın alınır? İşte Metaverse özellikleri

21.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse kelimesinin anlamı ve ne olduğu merak ediliyor. Gerçek dünyanın sanal dünya ile birleşmesinin bir sonucu olarak bilinen Metaverse, Facebook gibi pek çok büyük teknoloji firmasının da ilgi odağı haline geldi. Şirketlerin yatırım yaptığı Metaverse'de arsa satın almak isteyen vatandaş ve markalar arayışı sürdürüyor. Peki Metaverse nedir, ne demek? Metaverse'de nasıl arsa satın alınır? İşte Metaverse özellikleri...

Metaverse nedir, ne demek? Metaverse'de nasıl arsa satın alınır? İşte Metaverse özellikleri

Metaverse kavramının tanımı farklı biçimlerde yapılıyor olsa da Metaverse'i “Günlük yaşamımızın dijital katmanı”, "birbiriyle bağlantılı ve sınırsız bir sanal dünya”, “ikinci yaşamlarımızı oluşturacağımız ve içinde vakit geçireceğimiz sanal dünya” gibi kelime öbekleriyle tanımlayabiliriz. Peki Metaverse nedir, ne işe yarar?

METAVERSE NEDİR?

İnternetin ilerisi ve gelişmiş versiyonu olarak da tanımlayabileceğimiz metaverse yatırım yapmak isteyen şirketlerin gözdesi olmaya devam ediyor. İlk olarak Neal Stephenson'un 1992 bilimkurgu romanı Snow Crash’te (Kar Çöküşü) tanımlanmasından tam 30 sene sonra metaverse, gözlerimizin önünde şekilleniyor. Facebook, 2021 Ekim sonunda Meta olarak isim değişikliği yapmıştı ve bu trendi çok daha geniş bir kitlenin dikkatine sunmuştu. Bununla beraber aniden perakende devleri, gelecekteki iletişim ve satış stratejilerinde “metaverse”den nasıl yararlanabileceklerini araştırma yarışına girdiler. Şirketler metaverse'nin iş süreçleri üzerindeki etkisini araştırmaya ve bu doğrultuda bir takım uygulamaları yavaş yavaş test etmeye başladı.

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Ne zaman tam olarak metaverse'e geçeceğimiz merak edilirken New York Times’ta, Temmuz 2021’de yayınlanan bir makalede konuyla ilgili şu tespitler yapılmıştı: “Kripto paralar ile uğraşanlar, metaverse’ü inşa ettiklerini söylüyor. Oyuncular zaten çoktan içinde yaşadıklarını belirtiyor (2021'de metaverse’e yapılan 10.4 milyar dolar yatırımın %72’si oyun şirketlerine gitti. Sanat dünyası ise metaverse’den para kazanmaya başladığını düşünüyor…”

Bu sebeple aslında çok az bile olsa bir miktar kripto paranız varsa ya da bir NFT eseriniz varsa artık metaversal deneyimin bir parçasısınız denilebilir. Yine dijital bir avatar kullanarak bir iş toplantısına ya da bir partiye katıldıysanız, metaverse’e adım atıyorsunuz demek.

METAVERSE'DE NASIL ARSA SATIN ALINIR?

Metraverse'de arsa satın alınabilecek bazı platformlar şöyle:

OVR
Sandbox
Axie Infinity
Blocktopıa
Genesis City
nextearth. io
Dvision Network
myneighboralice
Lunacia
Decentraland
MatrixWorld Land Sale

Bu platformlardan birine giriş yaparak Metaverse'de sanal arsa satın alabilirsiniz.
Ayrıca arsa satın alabilmeniz için Metaverse coinlerine ihtiyacınız olacaktır.

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