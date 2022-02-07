Metaverse'te cinsel taciz skandalları yaşanmıştı! Meta'dan "kişisel sınır" adımı

Metaverse denildiğinde akla gelen şirketlerden biri olan ve son dönemde metaverse kavramının bu kadar çok konuşulmasında payı olan şirket Meta (Facebook), cinsel taciz skandallarının önüne geçebilmek için önemli bir adım attı. Bu adım, Personal Boundary (kişisel sınır) adını taşıyor.

META'DAN METAVERSE İÇİN KİŞİSEL SINIR ÖNLEMİ

Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, bir kadının şirketin metaverse'inde üç erkeğin cinsel tacizine uğradığını söylemesinden günler sonra bu gibi endişe verici durumlara karşı mücadele etmek için yeni bir özellik ekleme kararı aldı.

"Kişisel sınır" (Personal Boundary) olarak adlandırılan özelliğin diğer kullanıcıların sanal avatarlarının, kendi avatarınızın kişisel alanını işgal etmesini önlediği belirtildi.

Yeni özelliğin Meta'nın Horizon Worlds ve Horizon Venues sanal gerçeklik dünyalarında kullanıma sunulduğu ifade edildi.

Meta, "Birisi kişisel sınırınıza girmeye çalışırsa, sistem sınıra ulaştıklarında ileri hareket etmelerini durduracaktır" dedi.

Şirket, özelliğin avatarınız ve diğer kullanıcılar arasında yaklaşık 1,2 metrelik bir mesafe varmış gibi hissettireceğini söyledi.

METAVERSE'TE CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞTI

43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel'e Facebook'un metaverse'üne girdikten bir dakika sonra bir çete tarafından cinsel saldırıda bulunulmuştu.

Olayın, kullanıcıların avatarlarının buluştuğu ve etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünya olan, Facebook'a ait Horizon Venues metaverse'ünde gerçekleştiği belirtilmişti.

Dört çocuk annesi Patel, giriş noktası olarak hizmet veren sanal bir alan olan 'lobi'ye girmiş, Ancak saniyeler içinde, onun avatarı uygunsuz bir şekilde dokunan, cinsel imalara maruz bırakan ve kaçmaya çalışırken birkaç dakika boyunca saldırının ekran görüntülerini alan erkeklerin avatarları tarafından takip edilmişti. Oldukça endişeli olan kadın, tacizcilerin bunu yaparken de “Sevmiyormuş gibi yapma” gibi şeyler söylediğini kaydetmişti.

