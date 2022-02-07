HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Metaverse'te cinsel taciz skandalları yaşanmıştı! Meta'dan "kişisel sınır" adımı

Metaverse'te cinsel taciz skandalları yaşanmıştı! Meta'dan "kişisel sınır" adımı

07.02.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse, son dönemin en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ederken, metaverse'te cinsel taciz vakalarının yaşanması da sanal evrenlerin güvenliği konusunda birçok insanın endişe duymasına yol açıyor. Bu endişeyi gidermek için adım atan Mark Zuckerberg'in şirketi Meta (Facebook), yeni bir özellik duyurdu. Meta, skandallara karşılık Personal Boundary (Kişisel Sınır) önlemi alıyor.

Metaverse'te cinsel taciz skandalları yaşanmıştı! Meta'dan "kişisel sınır" adımı

Metaverse denildiğinde akla gelen şirketlerden biri olan ve son dönemde metaverse kavramının bu kadar çok konuşulmasında payı olan şirket Meta (Facebook), cinsel taciz skandallarının önüne geçebilmek için önemli bir adım attı. Bu adım, Personal Boundary (kişisel sınır) adını taşıyor.

META'DAN METAVERSE İÇİN KİŞİSEL SINIR ÖNLEMİ

Mark Zuckerberg'in şirketi Meta, bir kadının şirketin metaverse'inde üç erkeğin cinsel tacizine uğradığını söylemesinden günler sonra bu gibi endişe verici durumlara karşı mücadele etmek için yeni bir özellik ekleme kararı aldı.

Metaverse gündemden hiç düşmüyor! Rusya'dan endişelendiren uyarıMetaverse gündemden hiç düşmüyor! Rusya'dan endişelendiren uyarı

"Kişisel sınır" (Personal Boundary) olarak adlandırılan özelliğin diğer kullanıcıların sanal avatarlarının, kendi avatarınızın kişisel alanını işgal etmesini önlediği belirtildi.

Yeni özelliğin Meta'nın Horizon Worlds ve Horizon Venues sanal gerçeklik dünyalarında kullanıma sunulduğu ifade edildi.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha sosyal medyada gündem oldu! Metaverse detayını görenler şaşkınlığını gizleyemediSimpsonlar'ın bir kehaneti daha sosyal medyada gündem oldu! Metaverse detayını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Meta, "Birisi kişisel sınırınıza girmeye çalışırsa, sistem sınıra ulaştıklarında ileri hareket etmelerini durduracaktır" dedi.

273352978_317066983696568_614411001715151826_n

Şirket, özelliğin avatarınız ve diğer kullanıcılar arasında yaklaşık 1,2 metrelik bir mesafe varmış gibi hissettireceğini söyledi.

METAVERSE'TE CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞTI

43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel'e Facebook'un metaverse'üne girdikten bir dakika sonra bir çete tarafından cinsel saldırıda bulunulmuştu.

Olayın, kullanıcıların avatarlarının buluştuğu ve etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünya olan, Facebook'a ait Horizon Venues metaverse'ünde gerçekleştiği belirtilmişti.

Dört çocuk annesi Patel, giriş noktası olarak hizmet veren sanal bir alan olan 'lobi'ye girmiş, Ancak saniyeler içinde, onun avatarı uygunsuz bir şekilde dokunan, cinsel imalara maruz bırakan ve kaçmaya çalışırken birkaç dakika boyunca saldırının ekran görüntülerini alan erkeklerin avatarları tarafından takip edilmişti. Oldukça endişeli olan kadın, tacizcilerin bunu yaparken de “Sevmiyormuş gibi yapma” gibi şeyler söylediğini kaydetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O proje için söylenenler şaşkına çevirdi: Cinsel hayatta devrim!O proje için söylenenler şaşkına çevirdi: Cinsel hayatta devrim!
6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı6 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün araElektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara
Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

Milyonluk sefalet! Lüks villanın başına gelmeyen kalmadı

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

İlginizi Çekebilir

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Taliban’dan kaçıp yetişkin film yıldızı oldu! “Sektöre giriş...”

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

'Escort' polemiğinden sonra olay sözler

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.