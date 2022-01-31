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Metaverse'teki arsa satışları herkesin dilinde! Ancak dolandırıcılığa dikkat edin

31.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde hemen hemen herkes geleceğin teknolojisi olarak tanıtılan "Metaverse" projeleri hakkında konuşuyor. Bazı platformlar sanal arsa satışları yapmaya ise devam ediyor. Ancak metaverse odaklı olduğu söylenen bu projelerde yapılan arsa satışlarında yaşanabilecek dolandırıcılığa karşı uzmanlar uyarıyor.

Metaverse'teki arsa satışları herkesin dilinde! Ancak dolandırıcılığa dikkat edin

Son dönemde teknolojiyi yakından takip edenlerin dilinde sadece tek bir kelime var, o da metaverse. Metaverse, gelecekte insanların toplantı yapmak, çeşitli türden etkinliklere katılmak veya sosyalleşmek için sanal gerçeklik başlıklarını kullanmalarına yönelik kavramsal bir fikir olarak biliniyor. Ancak birkaç aydır geleceğin teknolojisi olarak tanıtılan bazı metaverse projelerinde sanal arsa satışları yapılmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinin parsel parsel satışa sunulduğu bu platformlarda İstanbul’un birçok bölgesi konumuna göre farklı fiyatlardan satılıyor. Uzmanlar ise sanal arsa satışlarında mutlaka uzmanlara danışılmasını öneriyor ve yaşanabilecek dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

"İYİ PROJELER OLDUĞU GİBİ KÖTÜ PROJELER DE OLABİLİYOR"

Metaverse projeleriyle birlikte İstanbul’un Ankara’nın önemli lokasyonlarının sanal haritalarda satıldığını söyleyen uzman Can Kazancıoğlu, "Bu teknolojiyle birlikte çıkan birçok proje oldu. Her teknolojinin başında iyi projeler olduğu gibi kötü projeler de olabiliyor. Bunlardan bazıları şu anda aslında her gün haberlerde gördüğümüz sosyal mecralarda gördüğümüz arsalar ile alakalı satış projeleri.

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"SADECE PROJENİN SAHİBİNE PARA KAZANDIRMIŞ OLUYORSUNUZ"

Şu anda İstanbul Boğaziçi köprüsü gibi Ankara gibi önemli lokasyonların piksel piksel yani metrekare metrekare satıldığını görebiliyoruz. Bu projeler çıktığında 10 TL gibi rakamlara satılırken insanların alım satımı ile şu anda 5 milyon dolar gibi rakamlara çıkmaya başladı ve burada aslında bir kiralama ya da gelir elde etme şansınız yokken projenin sadece sahibine bir para kazandırmış oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞINIZ TAPU VEYA YAPTIĞINIZ YATIRIMLARIN TAMAMININ GERÇEKLİĞİNİN OLDUĞUNU BİLMENİZ GEREKİR"

Gerçek hayatta yaşanan sahteciliğin metaverse projelerinde de olabileceğine dikkat çeken Kazancıoğlu, "Gerçek hayatta aldığınız bir tapunun sahte olma ihtimali metaverse projelerindeki arsa satışlarında da olabilir. Bu yüzden aldığınız tapu veya yaptığınız yatırımların tamamının gerçekliğinin olduğunu bilmeniz gerekir. Klon olup olmadığına dikkat dikkat etmeniz gerekir, bu sebeple bilirkişilere danışmanızı öneririm" diye konuştu.

Büyük firmaların metaverse ve NFT konusunda büyük geliştirme projeleri yaptığına da değinen Kazancıoğlu, "Büyük firmaların gerçekleştirdiği önemli projeler var. Bu projelerin çoğu aslında yatırım yapacağınız ya da sizin faydalanabileceğiniz teknolojiler olmayacak. Yatırdığınız rakamların çoğunu kaybedeceksiniz. Bu kaybın azaltılması için aslında çok doğru kaynaklardan araştırıp doğru kişilerle görüşme sağlayarak doğru yatırımlar yapmak gerekiyor" dedi.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bu kapsamda yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

(İHA)

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