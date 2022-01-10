Metaverse'ün karanlık yüzü ortaya çıktı! Yeni bir çağ böyle mi başlayacak?

Bir sanal gerçeklik dünyası olan metaverse, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin geleceğe dair yatırımlarının en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Şirketlerin yatırım planlarını açıklaması ve kayda değer metaverse projelerinin ortaya çıkması ile pek çok insan da metaverse kavramını günlük hayatına yerleştirmeye başlamış durumda. İnsanların bir avatar yaratıp sanal dünyada alışveriş yapmaktan, iş arkadaşlarıyla toplantı yapmaya kadar çeşitli birçok aktiviteyi gerçekleştirebilecekleri metaverse'ler yaratma konusunda ise hızla ilerleme kaydediliyor. Ancak çoğunlukla metaverse'ün olumlu yanlarından bahsedilse de metaverse'in bir de karanlık yüzü var.

SANAL ORTAMDA TACİZ EDİLDİ

Chanelle Siggens isimli bir kadın, maalesef bu karanlık yüz ile başa çıkmak zorunda kalan kişilerden. Siggens, en sevdiği oyun Population One'ı oynamak için sanal gerçeklik başlığını takarak oyuna girdi. Ancak başka bir oyuncu tarafından sözlü ve fiziki olarak taciz edildi. Siggens, avatarı erkek gibi görünen oyuncuyu uyarsa da oyuncu, kadını taciz etmeye devam etti ve şu sözleri söyledi: "İstediğimi yapacağım"

Ancak hepsi bu kadarıyla da bitmedi.

METAVERSE'TE CİNSEL İLİŞKİ İDDİASI

Viral içerikler, kuşkusuz hepimizin dikkatini çekiyor. Ancak bu kez viral olan bir görüntü, henüz gerçekliği teyit edilmese de metaverse'ün insanları bir araya getirmek, alışveriş yapmak veya bir NBA maçını canlı izlemenin dışında hangi amaçlarla kullanılabileceğini bizlere apaçık bir şekilde gösteriyor. Çünkü görüntülerdeki kişinin, metaverse evreninde cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

HER 7 DAKİKADA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Araştırmacıların güvenlik sorunları hakkında söyledikleri ise daha da dikkat çekici. Çünkü onlar, metaverse'ün bir parçası olan sanal gerçeklik oyunlarında taciz, saldırı, zorbalık ve nefret söyleminin halihazırda yaygın olduğunu ve yanlış davranışı kolayca bildirmeyi sağlayan çok az mekanizmanın olduğunu söylüyor.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne göre ise popüler bir sanal gerçeklik oyununda her yedi dakikada bir rahatsız edici ihlaller meydana geliyor.

ARTIK YAPTIRIMLAR DA KONUŞULMALI

Tüm bu veriler, özellikle çocukların metaverse'de karşılaşabilecekleri konusunda endişe duyulmasına neden olurken, milyonlarca dolarlık yatırım planlarının yanında güvenlik yaptırımlarının da bir an önce konuşulması gerektiğini ortaya koyuyor.

Evet, oyunlarda ve sanal gerçeklik evrenlerindeki bu tür davranışlarla çok karşılaşılmakta. Ancak metaverse, bu tür davranışların barınma ortamı olma yönünde ilerliyor gibi görünse de çeşitli düzenleyici mekanizmalarla bu durum çözülebilir. Yoksa dünya devi şirketler, kendi metaverse'lerini kurdukça, sorunların daha da büyümesi kaçınılmaz.

