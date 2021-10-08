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  4. Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi trafik kazasında hayatını kaybetti

08.10.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz (76) yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. R.K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmaz’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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