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'METE' Projesi yılın inovasyon projesi ödülünü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün 'METE' projesi yılın inovasyon projesi seçildi.

'METE' Projesi yılın inovasyon projesi ödülünü aldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün 'METE' projesi yılın inovasyon projesi seçildi. Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise, METE projesinin mimarı olarak 'Yılın Teknoloji Kaptanı' ödülünü aldı.
Haftalık Bilişim Teknolojileri ve Ekonomisi Gazetesi (BT Haber) tarafından 'Akıllı Şeyler-Bilen Teknolojiler' temasıyla düzenlenen Bilişim Zirvesi 2018 etkinliği kapsamında, 'Türkiye Teknoloji Kaptanlarını Seçiyor' isimli yarışmada İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesi birinci seçildi.
İstanbul Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen törende finale kalan 14 proje arasında 'İnovasyon', 'Dijital dönüşüm', 'Operasyonel yetkinlik', 'Müşteri ile etkileşim', 'Sosyal sorumluluk', 'İşlevsellik', 'Gerçekleştirilebilirlik' ve 'Güvenlik' kriterlerinde yarışma jürisinden ve internet üzerinden yapılan halk oylamasında en yüksek oyu alan METE projesi birinci olarak yılın inovasyon projesi seçildi. Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ise, METE projesinin mimarı olarak 'Yılın Teknoloji Kaptanı' ödülünü aldı.

TEKNOLOJİ VE BİLİM IŞIĞINI TAKİP EDEREK HİZMET EDECEĞİZ
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, konuşmasına projeyi takip eden ve oy verenlere teşekkür ederek başladı. METE projesini tanıtan Çalışkan, "Projenin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 11 kat daha fazla denetim kayıt altına alındı. METE ile 'Yeditepe Huzur', 'Kurt Kapanı', 'Okullarda Güvenli Ortam' ve 'Fetih1453' gibi asayiş uygulamalarında da kolaylıkla kullanılıyor. METE projesi geliştirilebilir farklı modüllerden oluşmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak halkımıza daha kaliteli bir güvenlik hizmeti sunmak için tüm imkanlardan azami fayda sağlamaya gayretinde bulunduk. Bu gayretimizin böyle güzel bir ödüle layık görülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. 1960'lı yıllarda ilkokul mezunu ve okuma yazma bilen polis memurundan, şu an İstanbul'da görev yapan 39 bin polisimizin 23 bine üniversite mezunu, 13 bini ise meslek yüksekokulu mezunu olduğu bir seviyeye geldik. Ülkemizin ve eğitim seviyemizin anlaşılması için bunu söylüyorum. 'Teknoloji ve bilim Müslümanın yitik malıdır' düsturuyla hareket ederek değerlendiriyoruz. Teknoloji ve bilim bir ışıktır biz bu ışığı takip edeceğiz. Her yerde en azami şekilde kullanacağız, insanımıza huzur ve güvenini teknoloji ve bilim desteğiyle sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

'METE' Projesi yılın inovasyon projesi ödülünü aldı'METE' Projesi yılın inovasyon projesi ödülünü aldı'METE' Projesi yılın inovasyon projesi ödülünü aldı'METE' Projesi yılın inovasyon projesi ödülünü aldı

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