'METE PROJESİ'NDE BAŞARILI OLAN 314 POLİSE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 bin personel içerisinde, başarı gösteren amir ve polisler Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesiyle belirlendi. Çeşitli ilçelerde görev yapan 314 başarılı amir ve polisi temsilen 25 kişi törende İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan ödül aldı.

Zeytinburnu'nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM)'da düzenlenen Mete Projesi 6. dönemde başarılı olan polislere ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine İlçe Emniyet Müdürleri ve yardımcıları, Şube Müdürleri ile 122 karakol amiri yanı sıra ödül alanları temsilen bulunan 25 kişi katıldı. Ödül alan polislere yarım ve çeyrek altın hediye edildi.

YILIN İLK 2 AYINDA, GEÇEN YIL YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN YARISI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan yaptığı konuşmada ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarının başında uyuşturucu olduğunu belirterek, “Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2018 yılında 9 ton 155 kilo madde ele geçirdik. 2018 yılı ve 2017 yıllarında yakalanan şüpheli sayısında yapılan değerlendirmede yüzde 39'luk bir artış sağladık. 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarında yaptığımız operasyonlarda 4 buçuk ton uyuşturucu madde yakaladık. Bu geçtiğimiz yıl yakalanan uyuşturucu miktarının yarısı nispetinde uyuşturucu yakalaması yaptık" dedi.