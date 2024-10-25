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  4. Mete Yarar'dan dikkat çeken 'milliyetçilik' çıkışı! Sesini yükseltti: Bunu yapmanızın tek sebebi şov

Mete Yarar'dan dikkat çeken 'milliyetçilik' çıkışı! Sesini yükseltti: Bunu yapmanızın tek sebebi şov

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.10.2024 15:42
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TUSAŞ'taki hain saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız da yaralandı. Sosyal medyada milliyetçilik söylemleri artınca Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'dan Türker Akıncı'nın programında dikkat çeken bir çıkış geldi. Geçmişteki 'Türkiye bir mühendis kaybetti ama İtalya bir pizzacı kazancı' paylaşımlarını hedef alan Yarar'ın sesini yükselterek gösterdiği tepki gündem oldu.

Mete Yarar'dan dikkat çeken 'milliyetçilik' çıkışı! Sesini yükseltti: Bunu yapmanızın tek sebebi şov

Önceki gün Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tesisine yönelik düzenlenen hain terör saldırısının detaylar konuşulmaya devam ediyor. Kalleş saldırı terör örgütü PKK tarafından üstlenilmişti. Bebek katillerinin saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.

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Son günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili çıkışının ardından hem siyaset gündeminin de hem de sosyal medyada milliyetçilik vurgusu artmıştı. Bu paylaşımlar Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'ın hedefinde yer aldı.

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Yarar yüksek sesle yaptığı çıkışında şu ifadeleri kullandı;

"Şununla çok gurur duydunuz ya, adama paylaşıyor 'Türkiye bir mühendis kaybetti ama İtalya bir pizzacı kazancı' diye... Onunla övündüğünüzden 100 kat daha fazla bunlarla övünün. Git abi pizzacı ol ne halt olursan ol... Ama bu adamlarla yarışma, bu adamlarla aynı eşiğe getirme.

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"VAY BE NE MİLLİYETÇİ ÇOCUKLAR VARMIŞ"

Ben senin tercihlerini konuşmam. Ama o adamlara doğru yapıyormuş muamelesi çekip bu adamlara aptal muamelesi yaptınız siz. Niye, 'Ben gidiyorum siz kalanlarsınız, siz eziksiniz biz o tarafa gidiyoruz akıllıyız' diye. Şimdi bana gelip şu artistliği yapmayın; 'Vay be me milliyetçi çocuklar varmış'.

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Onlar hep milliyetçiydi ama sizin gözünüz de kalbiniz de mühürlüydü kardeşim. Görmediniz ve görmeyeceksiniz. Bu gün görüyormuş gibi yapmanızın tek sebebi şov için ortak alan açılmış olması.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mete Yarar TUSAŞ saldırı terör örgütü
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