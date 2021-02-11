Mete Yarar, Pençe Kartal-2'yi canlı yayında anlattı: Dünyanın en zor harekatı

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar CNN Türk canlı yayınında Gara operasyonu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"10 KAT DAHA ZOR BİR ŞEKİLDE İCRA EDİLİYOR"

"Ne kadarlık büyük bir alanın temizlendiğini haritada görebiliyoruz. Irak sınırında sessiz bir şekilde oradaki şartlara 10 kat daha zor bir şekilde icra ediliyor. Haritada sarı olarak gördüğünüz yerler daha önce PKK’nın kamp kurduğu bölgeler. Üzerine binen kahverengi ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olduğu bölge. Gara’nın bir özelliği var Türk sınırına direkt bağlantısı olmadan benim bildiğim bugüne kadar en derinlikteki bağlantısı olmayan harekat.

"DÜNYANIN EN ZOR İŞİ"

Bakın burası kopuk bir arazi, diğerlerinde sınırdan başlayarak içeri indik aşağıya doğru. Bu kadar derinlikteki bir alanı uçar birlik harekatı ile yani helikopterlerle burada onların kendilerinin kurmuş olduğu hava sistemleri var, uçaksavarlar var. Böyle bir alana bir harekat icra etmek dünyanın en zor işi.

"GARA KANDİL'İN SON KAPISI"

Biz artık çok alıştık. Burası Türkiye sınırına 35-40 kilometrelik bir uzaklıktan bahsediyoruz. Böyle bir alanda uçar birlik harekatı icra ediyorsunuz. Helikopterlerle bölgeye sızıyorsunuz. Kendilerini en güçlü hissettikleri yer. Çünkü Gara bölgesi kendilerini en güçlü hissettikleri nokta. Gara Kandil’in son kapısı. Tutunabilecekleri en son nokta.