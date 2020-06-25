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Metecan Birsen'in Karşıyaka'da mutlu

BASKETBOL HABERLERİ  | 25.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Pınar Karşıyaka ile sözleşmesini 2 yıl daha yenileyen Metecan Birsen, mutlu olduğunu söyledi.

Metecan Birsen'in Karşıyaka'da mutlu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 2020-2021 sezonu planlamaları kapsamında dün yaptığı açıklamayla basketbolcusu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme yenilediğini duyurmuştu.

3.2.05 boyundaki başarılı basketbolcu için bugün saat 19.12’de imza töreni düzenlenecek. Tören, kulübün sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak.

BİRSEN, SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASINDAN DOLAYI MUTLU

Öte yandan kırmızı-yeşilli kulübün açıklamasından sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Metecan Birsen, sözleşmesinin uzatıldığı için mutluluk yaşadığını söyledi. Birsen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pınar Karşıyaka ailesi ile olan birlikteliğimi en az 1 sene daha devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki sezon taraftarımızla, hep birlikte başarılı ve sağlıklı olmak dileğiyle."

Birsen’in yaptığı paylaşıma kısa sürede yüzlerce etkileşim gelirken, Karşıyakalı taraftarlar yaptıkları yorumlarla 25 yaşındaki basketbolcuya hayırlı olsun ve başarılar dileklerinde bulundu.

(İHA)

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