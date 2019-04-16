HABER

Meteor yağmurları Ay'da su buharı ortaya çıkarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:56 | Son Güncelleme

NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusu (LADEE), meteor yağmurlarının Ay atmosferinde su buharı ortaya çıkardığını tespit etti

Bilim adamları meteor yağmurlarının Ay atmosferinde su buharı oluşturduğunu belirledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarından bilim adamları, meteor yağmurlarının Ay'ın ince atmosferinde suyun gaz hali olan H2O'nun ve hidrojen ile oksijen atomlarının daha reaktif bir bileşkesi olan hidroksilin (OH) oluşumuna yol açtığını tespit etti.

Ay yörüngesinde Ekim 2013 ile Nisan 2014 arasında gaz ölçümleri yapan NASA'nın Ay Atmosferi ve Toz Ortamı Keşif Uydusunun (LADEE) verilerini inceleyen bilim adamları, 9 Ocak, 2 Nisan, 5 Nisan ve 9 Nisan tarihlerindeki meteor yağmurları sonrasında atmosferde ortaya çıkan su buharı yoğunluğunu kayda aldı.

Su buharının meteorlarla taşınamayacak kadar yoğun olduğunu ifade eden bilim adamları suyun Ay'ın kendi kütlesinde bulunduğu varsayımı üzerinde duruyor.

Meteor çapması sonucu su buharı oluşabilmesi için meteorun Ay yüzeyinin en az 8 santimetre altına girerek su bulunan katmana nüfuz etmesi gerektiğini belirten bilim adamları, ölçümlere göre, yüzey katmanında binde 2 ila binde 5 oranda su bulunması gerektiğini ifade etti.

Bu yoğunlukta bir ton toprak kütlesinden ancak yarım litre su çıkarılabileceğini kaydeden araştırmacılar, bunun dünya üzerindeki en kurak bölgeden bile daha kurak olduğunun altını çizdi.

Araştırma sonuçları "Nature Geosciences" dergisinde yayımlandı.

NASA, Ay yüzeyinde kalıcı bir uzay istasyonu kurarak Dünya'nın uydusunu uzay araştırmaları içi bir basamak olarak kullanmayı planlıyor. Bu veriler, Ay yüzeyinde yaşamayı sürdürülebilir kılmak üzere yararlanılabilecek unsurlar üzerine yapılan bilimsel araştırmaları destekliyor.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Louis Vuitton’dan Notre Dame’ın tamirine 200 milyon euroLouis Vuitton’dan Notre Dame’ın tamirine 200 milyon euro
Nakil için uygun böbrek bulunduğu gün yaşamını yitirdiNakil için uygun böbrek bulunduğu gün yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ay H20 hidroksil meteor yağmuru Su su buharı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Emniyet'ten flaş yerel seçim açıklaması!

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.