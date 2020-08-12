Meteor yağmurunda en görkemli iki gece! Perseid Meteor yağmuru ne zaman, Perseid meteor yağmuru saat kaçta?

Meteor yağmuru denilince akla gelen en önemli aylardan biri Ağustos'tur. Zira, astronomi tutkunlarının da bildiği üzere Ağustos ayında Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek mümkün hale geliyor. Her yıl 23 Temmuz - 20 Ağustos arasında gerçekleşen Perseid göktaşı yağmuru, bu yılki 'yağışına' da başlamış durumda.
Perseid Gök taşı Yağmuru, aslında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geriye kalan kalıntılarından meydana geliyor. Bu kalıntılar, yılın belirli döneminde Dünya atmosferine giriyor ve yanıp parçalanıyor. Bu da halk diliyle yıldız kayması olarak adlandırılıyor. İlk kez 1992 yılında gözlemlenen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'nın bir sonraki geçişini ise görmemiz pek mümkün değil. Zira, kuyruklu yıldız 2126 yılında Dünya'nın yakınından geçiş yapacak.
Perseid meteor yağmuru çıplak göz ile gözlemlenmeye başladı. 12-13 Ağustos gecesi saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid Meteor Yağmuru maksimum düzeye ulaşacak. Bu yüzden gözlem süresi boyunca daha fazla gök taşı görülebilecek.
Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlenecek Perseid meteor yağmuru, Türkiye'den izlenebilecek. Kuzeydoğu ufkuna doğru baktığınızda Perseid meteor yağmurunu izleyebileceksiniz. Ancak en iyi seyir için bazı dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Havanın açık olduğu ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde meteor yağmuru daha iyi izlenecek. Özellikle şehrin ışıklarından uzaklaştıkça daha fazla meteor yağışı görebilmek mümkün.
Okuyucu Yorumları 0 yorum