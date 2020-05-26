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Meteorologlar uyardı: Bu yıl rekor kıralabilir

26.05.2020 18:46 | Son Güncelleme

Dünya Meteoroloji Örgütü, bu yıl kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceği konusunda uyardı.

Meteorologlar uyardı: Bu yıl rekor kıralabilir

Örgüt, korona salgını zorlaştırsa da aşırı sıcaklara karşı önlem alınmasını istedi.Birleşmiş Milletlere'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) sözcüsü Clare Nullis, bugün Cenevre'de düzenlediği sanal basın toplantısında, bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğini belirten Nullis, ancak buna rağmen insanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortakları birlikte internet üzerinden alınabilecek önlemlere ilişkin bir bilgilerdirme paketi sunan WMO, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması, sırt ve ayaklarda kan dolaşımını hızlandırmak için ispirto ile masaj yapılması, alın ve omuza buz kompresi yapılması, elektrikli aletlerin ve bir başka sıcaklık kaynağı olan yapay ışıklandırmaların kapalı tutulması gibi tavsiyelerde bulundu.

Salgın koşullarına uygun önlemler alınmalı

WMO'nun internetteki bilgilendirme notunda önlemlerin COVID-19 riskini artırmadan alınmasının altı çizilerek sıcak havanın da sağlık riskleri oluşturduğuna işaret edildi.

Salgın koşullarında sıcaklığa bağlı hastalıkların ve ölümlerin azaltılması için yeni bir eylem planı gerektiğini kaydeden WMO, insanların aşırı sıcak olabilecek evlerinden ayrılıp daha serin ve klimalı kamusal alanlara gidebilmesi, ihtiyaç sahibi kişilerin ziyaret edilebilmesi, ayrıca acil yardıma ulaşılması için yeni iletişim kanallarının açılması gibi stratejiler geliştirilmesini istedi.

Küresel ısınmanın etkisi

Sözcü Nullis, ayrıca küresel iklim değişiminin sıcak hava dalgalarını artırabileceğine işaret ederek bunun da insan sağlığı ve sağlık sistemleri üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

WMO'nun verilerine göre aşırı sıcaklığın yol açtığı hastalıklar nedeniyle tıbbi yardıma başvuran kişilerin sayısı son yıllarda artış gösterdi.

dpa, AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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