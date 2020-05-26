Meteorologlar uyardı: Bu yıl rekor kıralabilir

Örgüt, korona salgını zorlaştırsa da aşırı sıcaklara karşı önlem alınmasını istedi.Birleşmiş Milletlere'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) sözcüsü Clare Nullis, bugün Cenevre'de düzenlediği sanal basın toplantısında, bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğini belirten Nullis, ancak buna rağmen insanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortakları birlikte internet üzerinden alınabilecek önlemlere ilişkin bir bilgilerdirme paketi sunan WMO, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması, sırt ve ayaklarda kan dolaşımını hızlandırmak için ispirto ile masaj yapılması, alın ve omuza buz kompresi yapılması, elektrikli aletlerin ve bir başka sıcaklık kaynağı olan yapay ışıklandırmaların kapalı tutulması gibi tavsiyelerde bulundu.