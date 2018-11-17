Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji'nin raporuna göre, yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. METEOROLOJİ'DEN UYARI Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 17 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu SAKARYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu EGE

Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu IZMIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANISA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AKSARAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı CANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ESKISEHIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu KARABÜK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu