Meteoroloji 17 Kasım Salı hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji'nin raporuna göre, yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANISA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 14°C
Çok bulutlu
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