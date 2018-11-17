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Meteoroloji 17 Kasım Salı hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 07:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey, Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 17 Kasım Salı hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji'nin raporuna göre, yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ 17 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ISTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı; Afyonkarahisar çevrelerinin gece saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya'nın batı kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

CANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ve 1500 m. ve üzeri rakımlı yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 14°C
Çok bulutlu

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Meteoroloji istanbul Ankara Eskişehir hava durumu

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