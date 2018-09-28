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Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu. Uyarıda tropik fırtınanın, tabelalar, trafik işaretleri ve lambalarını yerinden sökebileceği, plaj, sahil şeritlerinde su baskınlarına neden olabileceğine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tropik fırtınayla ilgili yeni bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteeoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

'Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

METEOROLOJİ YAŞANABİLECEK TEHLİKELERİ SIRALADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

  • İnsanlar ve hayvanlar savrulan veya düşen parçalardan zarar görebilir.
  • Bina ve evlerin kiremitleri, çatı kaplamaları veya iyi inşa edilmemiş çatıları uçabilir. Çatılardaki bacalar yıkılabilir, televizyon / uydu antenleri ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri düşebilir
  • Yere sabitlenmemiş karavanlar ve temelsiz prefabrşk yapılar yerlerinden oynayabilir veya devrilebilir
  • Minareler ve direkler devrilebilir. Tabelalar, trafik işaretleri ve trafik lambaları kopabilir, ağaç dalları kırılabilir ve kökü sağlam olmayan ağaçlar yerinden sökülebilir.
  • Seralarda çerçevelerin kırılması ve bükülmesi, camların kırılması veya plastik örtülerin yırtılması şeklinde hasarlar görülebilir.
  • Elektrik telleri zarar görebilir.
  • Balık çiftliklerinde kuvvetli rüzgar, dalga veya deniz kabarması sebebiyle balıkların bulundukları kafesler zarar görebilir.
  • Deniz dalgası veya kabarması sebebiyle plaj ve sahil şeritlerinde hasar ve su baskınları oluşabilir.

meteotoloji

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allahım sen koru
TAMAM BUNLARDAN KAÇINMAK İÇİN NABMAK GEREKİYOR EVİNİZDEN CIKMAYIN DESENIZ EV DE YIKILABILIR USTUNUZE ONA GÖRE YANİ DİYOR
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