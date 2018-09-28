Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteeoroloji'den gelen uyarıya göre pazar günü bir çok şehirde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji'den gelen uyarıda şu ifadelere yer verildi:
'Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege'nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara'nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından pazar günü etkili olması beklenen fırtınanın olası olumsuzlukları hakkında uyarılarda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:
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