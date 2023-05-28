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Meteoroloji 5 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

28.05.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Mardin’in kuzey ve doğu ilçeleri ile Batman, Şırnak, Siirt’te gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 5 ili uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğu ilçeleri olan merkez, Dicle, Kulp, Silvan, Hazro, Hani, Lice, Kocaköy, Eğil, Bismil, Çınar, Mardin'in kuzey ve doğu ilçeleri olan Derik, Mazıdağı, Savur, Nusaybin, Midyat, Ömerli ve Dargeçit'te yerel kuvvetli yağış olması beklendiği tahmin edildiği bildirildi.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. (İHA)

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