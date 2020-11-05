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Meteoroloji açıkladı! Türkiye'de son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 11:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son 50 yılın en sıcak ekim ayının yaşadığını belirledi. Ekimde ortalama sıcaklık 18,4 derece olarak tespit edildi. En düşük sıcaklık eksi 4,6 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 39,5 derece ile Aydın'da kaydedildi.

Meteoroloji açıkladı! Türkiye'de son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık iklim analizinden yaptığı derlemeye göre, uzun yılların ekim sıcaklık ortalaması 15,2 derece iken, geçen ay 18,4 derece olarak kaydedildi.

Böylece, Ekim 2020 dönemi ortalama sıcaklıkları, iklim normallerinden 3,2 derece daha yüksek gerçekleşti. Bu veri, 50 yıllık dönemde en sıcak ekim ayı olarak kayıtlarda yerini aldı.

Ayrıca, 33 merkezde de yeni ekstrem sıcaklık rekorları görüldü.

Ekimde en düşük sıcaklık eksi 4,6 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 39,5 dereceyle Aydın'da tespit edildi.

Türkiye'de 1971'den beri daha önceki en yüksek ortalama ekim ayı sıcaklığı 2015'te yaşanmış, bu yılı sırasıyla 1994, 2017, 2010, 2012, 2018, 2001, 1996 ve 2011 takip etmişti. En sıcak ekim ayları sıralamasında daha çok 2000'li yıllar öne çıktı.

BU YIL EN SICAK YILLARDAN BİRİ OLABİLİR

Bu yılın genelinde de ortalama sıcaklıklar nisan hariç mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece 2020, en sıcak yıllardan biri olmaya aday haline geldi.

Bu yıl aylara göre sıcaklık ortalaması, ocakta 3,3, şubatta 4,9, martta 9,5, nisanda 12,1, mayısta 17,6, haziranda 21,7, temmuzda 25,9, ağustosta 25,2, eylülde 23,9 ve ekimde 18,4 derece oldu.

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Veriler kıyaslandığında, ocak ayı sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının 0,6, şubat 1,5, mart 2,4, mayıs 0,9, haziran 0,4, temmuz 1,4, ağustos 0,7, eylül 3,4, ekim 3,2 derece üzerinde gerçekleşti. Nisan ayı ise uzun yıllar ortalamalarıyla aynı sıcaklık değerinde kaldı.

Ekim ayı içinde özellikle ülkenin doğu bölgelerini etkileyen sıcak hava dalgası tespit edildi. Bu dalga, 88 merkezde ekim ayının 19'uncu günü başlayarak kasımın 2'nci günü bitti. Sıcak hava dalgası, 5-14 gün sürdü.

Ekim ayının mevsim normalleri üzerinde sıcak geçmesi nedeniyle ülke genelinde soğutma ihtiyaçlarında da artış oldu.

(AA)

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