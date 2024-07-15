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Meteoroloji bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu!

15.07.2024 23:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleriyle Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Karabük ve Çankırı ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ERZURUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kırsal Çatak Mahallesi’nde derenin taşması sonucu oluşan sel suları nedeniyle köprü yıkıldı, birçok ev ve ahırlar zarar verdi. İçerisinde arı bulunan 50 kovanın sel sularına kapıldığı mahallede yollar da tahrip oldu.

Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı yapılan Oltu ilçesinde sağanak yağış öğleden sonra başladı. Yaklaşık, bir haftadır yağmurun etkili olduğu bölgede sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel suları köyün içerisinden geçen Dümbüllü Deresinde taşkına yol açtı. Köy içindeki köprüyü yıkan sel suları 4 ev ve ahıra da zarar verdi. Bir vatandaşa ait içinde arı bulunan 50 kovan sel sularına kapılırken, köy içerisindeki yollar da tahrip oldu.

Mahalle sakinlerinden Fırat Dursun, sel sularının ev ve yollarına zarar verdiğini belirtirken, Mecnun Avcı, yağmurun 3 günden beri bölgede etkili olduğunu söyledi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü yağış
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