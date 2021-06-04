HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji bölge bölge açıklayıp uyardı: 4 derece düşecek

Meteoroloji bölge bölge açıklayıp uyardı: 4 derece düşecek

04.06.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge açıklayıp uyardı: 4 derece düşecek

Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Toroslar mevkisi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın parçalı az bulutlu olacağı öngörülüyor.

4 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de kuzeybatılı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testislerEn çok ortak noktası olan iki organ açıklandı: Beyin ve testisler
Babasının sesini dinletip dolandırdılar! 80 bin TL'lik altın...Babasının sesini dinletip dolandırdılar! 80 bin TL'lik altın...
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

İğrenç iddia! Çocukların videosunu çekerken yakalandı

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Camdaki Kız yorumu: Evimizde bakire olarak oturup...

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Futbolda şike kumpası davasında karar!

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

Atom bombası bile onu yok edemiyor! İşte faydaları

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

İstanbul'da dehşet anları! Genç kız boşluğa kendini böyle bıraktı

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

Korkutan açıklama: Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca: 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

Kenan Sofuoğlu: Milletvekilliğini beceremedim

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

İtfaiye merkezinde skandal görüntüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.