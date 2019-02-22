Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağış ve kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün ( 22 Şubat Cuma) Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Çanakkale, Antalya, Trabzon, Rize, Artvin ve Şırnak çevreleriyle Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde yağmur, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kar yağışı öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İZMİR'DE HAFTA SONU KUVVETLİ FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kent genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiği belirtildi.

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, kent genelinde Cumartesi günü kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Cumartesi günü başlayan yağış Pazar günü etkisini yitirirken, yetkililer su baskınlarına karşı insanların dikkatli olmasını istedi. Fırtına ise Kuzey Egede etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonunda Aydında sağanak yağış, Balıkesir ve Çanakkalede kar yağışı beklendiğini duyurdu.

(AA / DHA)

