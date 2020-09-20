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Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 22:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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