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Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 19:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan verilere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK 2-4 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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