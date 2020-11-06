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Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 18:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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