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  4. Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

23.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 23 Ocak verilerine göre Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarında aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ayrıca 10 ili çığ tehlikesine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Şrınak ve Hakkari'de çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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23 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık


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