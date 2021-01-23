Meteoroloji'den 10 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Şrınak ve Hakkari'de çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık