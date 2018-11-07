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Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

Sağanak yağış geri döndü. Meteoroloji genel müdürlüğü'nden yayınlanan son hava durumu tahminlerine göre; Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış bekleniyor. 7 Kasım 2018 hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek.

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcaklarının normal seviyelerde seyredecek. 12 ilde ise sağanak yağış etkisini gösterecek.

SON HAVA DURUMU RAPORU

7 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara'nın Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyinde ve İç Ege'de sisli havanın etkili olması bekleniyor. Sisli hava cumartesi günü de etkili olacak.

İŞTE O İLLER

Akdeniz bol güneşli, önümüzdeki üç günlük dönemde de güneşli olmaya devam edecek. İç Anadolu'da da sabah saatlerinde sis, gündüz ise güneş var. Karadeniz Bölgesi'nde yağış yok, güneş görülüyor.

Önümüzdeki üç günlük dönemde de Karadeniz'de sağanak beklenmiyor. Fakat çarşamba günü, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.


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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Her yağmur haberinde aynı foto :) arkası dönük olan hanım, direkt dikkatimi çekiyor.. :))
Haberdeki fotoya bak hertarafı taciz hava durumu sözde
habere bak resme bak
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