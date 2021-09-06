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  4. Meteoroloji'den 12 il için sarı uyarı! Hızı 80 km'ye kadar çıkacak (6 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den 12 il için sarı uyarı! Hızı 80 km'ye kadar çıkacak (6 Eylül yurtta hava durumu)

06.09.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı uyarıda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın hızını 80 km'ye kadar çıkarması beklenildiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den 12 il için sarı uyarı! Hızı 80 km'ye kadar çıkacak (6 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri, Çanakkale’nin doğusu ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 12 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Manisa için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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6 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, , kuzey çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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